Tony Tiong acquisirà il 95% del Ancona-Matelica : «Sono qui per restare. Creiamo il nuovo Roberto Baggio»

31/03/2022 - Si presenta a tifosi, amministrazione e stampa il nuovo assetto societario dell’Ancona-Matelica. Da tempo attesa l’ufficializzazione dell’arrivo dell’imprenditore malese Tony Tiong. Canil resta con il 5%, ma la società manterrà direzione e dirigenza

Si è presentato alla città Tony Tiong , il magnate di origini malesi che si appresta a rilevare il 95% della società dell’Ancona-Matelica, diventando il primo patron internazionale della squadra dorica. È stato lui stesso, parlando in inglese e tradotto in simultanea da un interprete, a raccontare a tifosi, stampa e amministrazione comunale, come è giunto al capoluogo dorico:

«Sono da sempre appassionato di calcio e in particolare di calcio italiano. Sono cresciuto guardano Maradona, Cruijff, Van Basten, ma il mio giocatore preferito di sempre è Roberto Baggio. Ho sempre voluto investire in una squadra di calcio e sapevo che se lo avessi fatto sarebbe stato in Italia. L’Italia è il mio paese europeo preferito e negli ultimi 10 anni ci ho trascorso del tempo ogni anno. Ad ottobre del 2021 ho deciso che era arrivato il momento di realizzare questo sogno. Ad ottobre ho avviato una ricerca in Italia. Cercavo una bella squadra in una città italiana molto bella e interessante e già a novembre è arrivata Ancona. Tra gennaio e febbraio ho incontrato Mauro Canil prima on line e poi di persona. Ho trovato un imprenditore serio, ho conosciuto il sindaco Mancinelli e l’Amministrazione. Si è lavorato bene e i risultati lo dimostrano. Sono felice di iniziare questa nuova avventura ad Ancona. Sono qui per restare per molto tempo».

I PIANI DI TONY TIONG

Alla domanda, attesa, di quali risultati ambisse per la sua Ancona, Tiong ha dato una risposta sicuramente inaspettata: «Creare il prossimo Roberto Baggio nelle giovanili dell’Ancona» ha dichiarato ridendo il patron, per poi precisare «Sto scherzando ovviamente, ma il nostro obbiettivo è prima di tutto costruire solide fondamenta su cui far crescere la squadra. Già dalla prossima stagione vogliamo essere più competitivi, ma la nostra priorità sono le giovanili. Continueremo il piano già in corso e ci vorranno parecchi anni. Tra le priorità da realizzare c’è sicuramente uno sporting center per far allenare la squadra e i giovani».

IL SACRIFICIO DI CANIL

Il futuro della società sembrerebbe assicurato, con la soddisfazione dei tifosi e dell’amministrazione comunale, ma chi ha permesso la cessione, Mauro Canil, ha il viso tutt’altro che sereno.

«Non sarei mai voluto arrivare a questo- confessa l’imprenditore di origine venete, ma da 21 anni nelle Marche- Se ho tradito qualcuno con questa operazione è stata mia moglie, contraria fin dall’inizio. Spero con il vostro aiuto di convincerla a tornare allo stadio (dichiara riferendosi ai tifosi n.d.r.). È stata una scelta dettata dalla mia preoccupazione per il momento storico. Tutte le imprese sono in difficoltà e stanno accadendo delle cose che io non avevo mai vissuto come imprenditore. Abbiamo provato, anche grazie a Pierpaoli di Confartigianato a trovare imprenditori sul territorio per sostenere questo progetto, ma le ricerche non hanno portato i frutti sperati. Sono riconoscente alle tante imprese che ci hanno dato il loro sostegno. Ma non bastava per essere sicuri di poter pagare tutte le spese nel prossimo futuro. La situazione è molto grave».

In questo contesto è arrivata la proposta di Tiong che Canil non ha potuto rifiutare: «Ancora una volta ci metto la faccia. Dopo che è giunta la proposta di Tiong ho voluto incontrarlo. Ho capito che il suo progetto era genuino come il nostro. Punteremo a rinforzare la prima squadra e la giovanile come era stato deciso. Tiong metterà a disposizione risorse importanti. Questo era un treno da non perdere».

Resta direttore generale Roberta Nocelli, sempre più beniamina della curva che l’applaude, facendola commuovere. Anche Roberto Ripa continuerà a ricoprire la carica di amministratore delegato, dopo aver ricoperto un ruolo attivo nelle trattative che hanno portato Tony Tiong ad Ancona.

I TIFOSI

I tifosi dell’Ancona, presenti con una nutrita delegazione hanno mostrato un caloroso ottimismo per la nuova era che è stata promessa per la squadra di casa, a cominciare dal ritorno del nome. In apertura della conferenza è stato infatti Mauro Canil a dichiarare per il prossimo anno l’impegno categorico al ritorno del nome Ancona Calcio, come promesso alla “fondazione” dell’Ancona Matelica.

A convincere i tifosi anche le dichiarazioni che hanno visto Tiong volersi impegnare a lungo termine, puntando sullo sviluppo di una forte squadra giovanile, piuttosto che nell’inseguire effimeri risultati che i soldi potrebbero forse si garantire, ma con poche garanzie per il futuro. Invece il magnate malese parla di costruire fondamenta, realizzare impianti e progetti a lungo termine. Discorsi che hanno entusiasmato la curva e portatono i dorici a donare a Mr Tiong una sciarpa dell’Ancona, a testimoniare la fiducia che il popolo dorico vuole riservare questo imprenditore venuto da lontano.