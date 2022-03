Sabato, "The Zelda Congress", Congresso Ambiente &Salute

1' di lettura

30/03/2022 - Si terrà Sabato 2 Aprile 2022 ore 9:00 presso il Centro Civico Creobicce in via XXV Aprile a Gabicce Mare il quarto congresso Ambiente & Salute – THE ZELDA CONGRESS promosso da Lions Clubs dI Gabicce Mare presidente M. Castellucci, I Prodotti Nobili Marchigiani, l’Associazione di Tutela del Diabete di Pesaro, l’Università degli Studi di Urbino e ISDE Medici per l’ambiente di Pesaro e Urbino.

L’evento scientifico ideato dal dott. Simone Domenico Aspriello odontoiatra e dottore di ricerca in patologie di Pesaro vede il contributo incondizionato del Lions Clubs di Gabicce Mare per sostenere la formazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza di tutelare l’ambiente per promuovere la salute. Numerosi esperti interverranno al dibattito pubblico gratuito e aperto alla cittadinanza tra cui nomi autorevoli come il prorettore alla ricerca di Urbino Orazio Cantoni Presidente della Società Italiana di Tossicologia, del Medico-Legale Università Politecnica delle Marche Loredana Buscemi e Presidente Genetisti Forensi Italiani, Antonio Senni già direttore generale del ministero dell’ambiente e medico ambientale di Perugia Giovanni Vantaggi.



Il tema tratterà sarà sulle conseguenze Eco-Sanitarie della Nutri-Alimentazione partendo da allevamenti intensivi, interferenti endocrini ci si confronterà sul complesso tema di quale alimentazione affrontare oggi e in futuro eticamente sostenibile e salutare. Con il patrocinio gratuito Comune di Gabicce, Ordine dei Medici PU, ATDM, Istituto Cecchi e Accademia di Agraria, SIGEA e ADUSBEF. Info e prenotazioni al 3701567524 o asso diabetici@libero.it