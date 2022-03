Cratere nevoso, 60 milioni di euro ad Abruzzo e Marche

1' di lettura

29/03/2022 - Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha frmato il decreto con cui trasferisce 48 milioni all'Ufcio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo e 12 milioni di euro a quello delle Marche per rimborsare i danni indot dalla doppia emergenza dovuta al terremoto e alle nevicate del gennaio 2017, nei territori che erano già stat colpit dal sisma pochi mesi prima.

In partcolare i fondi sono destnat a sogget sia pubblici che privat, oltre che alle atvità economiche e produtve dei Comuni che rientrano nel cratere sismico. Un provvedimento molto ateso, che consentrà l'avvio del ripristno di moltssime struture che non erano ancora rientrate nel percorso di ricostruzione, proprio in vista di questo fnanziamento.

Le somme erogate ad Abruzzo e Marche rappresentano il 60% della somma totale stanziata dall'ordinanza 120 del 2021. A questa prima tranche ne seguiranno altre due: un 30% sarà erogato dopo l'approvazione del piano delle opere pubbliche e il 10% fnale sarà assegnato in seguito all'impiego efetvo delle somme ricevute. In totale all'Abruzzo andranno 80 milioni di euro, alle Marche 20 milioni. I sogget atuatori degli intervent sono gli Ufci speciali per la ricostruzione delle rispetve regioni, che avranno quindi anche la responsabilità delle istrutorie necessarie per otenere i contribut.