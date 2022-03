Amazon, Il Gruppo Regionale del Pd sollecita la convocazione della II Commissione Assembleare permanente

2' di lettura

26/03/2022 - Nonostante le rassicurazioni della Giunta Regionale, l’eventuale insediamento Amazon è giunto a un momento critico.

Il Presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini ha addirittura paventato la possibilità che “tutto finisca in una bolla di sapone”, criticando aspramente Regione Marche per non aver mai speso nemmeno una parola su una questione così centrale per lo sviluppo economico della Vallesina.

Certamente è mancata una cabina di regia: il Presidente Acquaroli ha sottovalutato la complessità e i rischi di una vicenda molto delicata come quella della cessione dei diritti edificatori. Si è preferito delegare tutto ai tecnici, dimenticando la funzione di guida che la politica deve svolgere. Solo la politica, non i tecnici, può capire il valore, oggi, di mille posti di lavoro in più.

Per sopperire all’inadeguatezza e alla superficialità della maggioranza, il Gruppo Regionale del Partito Democratico ha preso immediatamente l’iniziativa sollecitando formalmente al Presidente Putzu la convocazione urgente della II Commissione Assembleare permanente, chiedendo contestualmente la partecipazione alla stessa delle associazioni di categoria artigiane, industriali, commerciali, delle rappresentanze sindacali, del Presidente della Giunta Regionale, del Sindaco di Jesi e del Presidente di Interporto.

Sarà quella l’occasione per fare finalmente il punto, tutti insieme, sulla vicenda, analizzando le problematicità e cercando di trovare le soluzioni. Sarebbe una beffa intollerabile per il territorio se l’insediamento Amazon dovesse saltare per l’incapacità di Regione Marche, Interporto e Comune di Jesi di sedersi a un tavolo.

Sono a rischio centinaia di posti di lavoro e una prospettiva concreta di crescita per una zona già interessata, purtroppo, da crisi aziendali come quella di Caterpillar e Liomatic.

L’obbiettivo comune deve essere il superamento di tutti gli ostacoli che hanno impedito fino ad oggi l’insediamento di Amazon.