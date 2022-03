Pallamano: Chiaravalle chiude in bellezza, trionfo a Grosseto in A2 femminile

1' di lettura

22/03/2022 - Si conclude con una vittoria in trasferta la serie di partite molto ravvicinate che ha visto la squadra femminile di A2 della ASD Pallamano Chiaravalle scendere in campo ben cinque volte in 14 giorni.

Nella trasferta in Toscana contro Grosseto, le chiaravallesi trionfano per 25-47.

Sin dall’inizio del primo tempo (finito 8-23) il match è stato a senso unico in favore delle marchigiane. La squadra di Mister Fradi, ridotta all’osso da infortuni e turn over forzati, non delude e manda a segno ripetutamente praticamente tutta la rosa, tranne i portieri.

Ottima la prestazione di giocatrici come Paialunga, Cuello, Mariniello e Manfredi, che guadagna anche il titolo di top scorer con 11 gol.

La controparte maschile scenderà invece in campo mercoledì 23 marzo alle ore 18.00 sul campo del Campus Italia a Chieti, partita valevole come recupero della 4a giornata di ritorno, saltata a causa di positività tra gli azzurrini.

A seguire nel weekend sarà di nuovo trasferta per i ragazzi di Mister Guidotti, questa volta a Bologna contro lo United.

Sabato 26 marzo la A2 femminile andrà in trasferta in Veneto contro il Mestrino, mentre la Serie B maschile sarà impegnata domenica 27 nella penultima di campionato contro Pescara.