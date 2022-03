Leonardi (FDI): “Attuazione normativa Consultori familiari è all’attenzione della maggioranza e approderà presto in Commissione”

1' di lettura

22/03/2022 - “L’attuazione dei Consultori familiari è all’attenzione della maggioranza. Certo ci siamo trovati di fronte a una loro non piena operatività, anche con carenza di personale. Certamente si tratta di una materia da attenzionare ed è nostra intenzione procedere nella massima celerità.

Spiace constatare come si preferisca lanciarsi in sterili polemiche politiche pur di apparire, dimenticando la sostanza dei fatti. La consigliera Manuela Bora mi ha rivolto un attacco politico privo di qualsiasi fondamento, visto che proprio la consigliera del Pd è stata da me nominata come relatrice di minoranza della PdL 16 a sua prima firma”. Questo il commento dal consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi, nonché presidente della IV Commissione consiliare Permanente Sanità, in merito alla discussione sull’interpellanza relativa all’Attuazione normativa regionale in materia di Consultori familiari.

“Come ha ribadito chiaramente l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, è intenzione della Giunta procedere a una Pdl che, ovviamente la Bora dovrebbe sapere, diventerà il testo base sul quale la Commissione che presiedo inizierà il lavoro per far approdare presto il testo in Aula. Ciascuno con le proprie sensibilità avrà, quindi, tempi e modi per discuterne democraticamente attraverso le audizioni con tutti i soggetti che hanno interesse su questa materia. Ribadisco tutti e non solo alcuni come la democratica Bora vorrebbe. Non è nello stile di Fratelli d’Italia, soprattutto non è nel mio stile escludere nessuno, anzi. Quindi – conclude la presidente Leonardi – vorrei ribadire che l’iter in Commissione inizierà, come prevedono i regolamenti, non appena giungerà il testo della Pdl approntato dalla Giunta regionale”.