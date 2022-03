Sanità, Ciccioli replica a Mangialardi: "Fatica a comprendere la realtà”

2' di lettura

18/03/2022 - Ciccioli (FdI): “Mangialardi conferma di essere un politico di apparato e che fatica a comprendere la realtà”

“Non solo la maggioranza politica di centrodestra è estremamente coesa e operativa, ma è anche impegnata a riparare ai danni nefasti che il Pd di Mangialardi è riuscito a combinare in tutti i settori vitali delle Marche, sanità in testa e Senigallia, dove era sindaco, in primis. Addirittura, oltre le nostre denunce. Abbiamo trovato un vero e proprio sfascio che consiglierebbe agli esponenti della sinistra quello che consiglia un Poeta seicentesco veneto: “Un bel tacer non fu mai scritto”. Questo l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in merito alle esternazioni del capogruppo del Pd, Mangialardi.

“A me sembra che Mangialardi e i suoi siano ancora ben distanti dal completare l’elaborazione del lutto dovuta alla sonora sconfitta elettorale. Non solo, scrive di maggioranza non compatta, quando sono proprio le opposizioni che stanno perdendo pezzi in consiglio regionale e sul territorio. Nel corso del mio intervento al trentennale del 118 ho ricordato all’attenta platea, tranne uno, Mangialardi, che la filiera sanitaria rigidamente impostata dalla sinistra in oltre un ventennio, ha mostrato tutte le criticità che abbiamo sempre denunciato. La pandemia ha evidenziato come il meccanismo sia saltato in un amen. Solo il Pd, a partire dal malcapitato Mangialardi lasciato allo sbando dai suoi, non l’ha compreso, impostando una campagna elettorale intrisa di false promesse e pensando di poter contare sulle clientele favorite da anni a discapito della stragrande maggioranza dei marchigiani. È andata com’è andata, con la nostra schiacciante vittoria.

Ribadisco ciò che ho detto, la governance politica che abbiamo ereditato cerca di mantenere continuità nella gestione attraverso i propri cerchi magici. Io ho creduto fortemente nel cambiamento e, quindi, ritengo indispensabili accelerazioni per una vera discontinuità e un auspicabile cambio di passo. In parte sta avvenendo, in parte lacci e lacciuoli impediscono di conquistare questi obiettivi. È venuto il momento di tagliarli. Le scelte devono essere fatte tutte al rialzo e non nel solco del sistema precedente, su questo punto non ascolto la politica – che in realtà ha poco da dire – ma la voce di medici, operatori sanitari, infermieri, dirigenti amministrativi-sanitari e pazienti, che si attendono questo cambiamento. Certo che esistono i tetti di spesa, ma anche i piani occupazionali per le assunzioni sui quali occorre incidere ben oltre di quanto fatto nel passato. Bisogna scegliere in maniera radicale per riparare – ha concluso - alle lacune e ai favoritismi operati nel passato a discapito del merito”.