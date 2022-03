Nuova tv digitale: tra il 17 e il 18 marzo lo switchoff nelle province di Ancona e Macerata

1' di lettura

18/03/2022 - Si sta completando in queste ore lo switchoff, il refarming dei canali della tv digitale, che richiede agli utenti di risintonizzare la propria tv.

A seguito della risintonizzazione delle frequenze in programma nella regione, per continuare a vedere l'intera offerta televisiva occorre effettuare la risintonizzazione degli apparati televisivi. Nella maggior parte dei casi la procedura avviene automaticamente (basta dare il comando tramite telecomando), se invece la tv o il decoder fossero privi di questa funzionalita, allora occorre risintonizzare a mano i canali. Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale RAI. In ogni regione infatti è possibile scegliere tra tre diverse programmazioni regionali. Nelle Marche la scelta è tra Marche, Umbria e Abruzzo. La programmazione regionale Marche sarà comunque visibile al canale 813.