Jesi: Aiuti per l'Ucraina: Jesi apre all'accoglienza di famiglie e minori soli

2' di lettura

18/03/2022 - Istituita una rete istituzionale per un aiuto diretto agli ucraini, che va dalla raccolta di beni di prima necessità, all'affitto a canone concordato di alloggi, all'accoglienza di minori soli.

Un aiuto diretto e indiretto ai cittadini ucraini già arrivati o in arrivo a Jesi passa per la costituita Rete Istituzionale composta da Comune di Jesi, Asp Ambito 9, Asur, Caritas, Croce Rossa, Adra, Uisp, Coordinamento di Associazioni di Volontariato e Comunità Ucraina della Marche.

Ecco come i cittadini potranno dare la propria disponibilità per:

- la raccolta di Beni di prima necessità: per donare prodotti alimentari e generi di prima necessità o vestiario in buone condizioni, ci si può rivolgere alla Caritas di Viale Papa Giovanni XXIIII (info 328 7125996) o all'Adra in Viale della Vittoria 75 (info 347 1154192).

- la PRIMA ACCOGLIENZA: chi volesse mettere a disposizione immediata un alloggio per famiglie ucraine per un periodo limitato, può contattare la Caritas (328 7125996). Allo stesso numero si possono rivolgere quanti si vogliono rendere disponibili come volontariato nell'accoglienza o altri servizi.

- ALLOGGI IN AFFITTO: Chi si rende disponibile a mettere a disposizione di famiglie ucraine un alloggio per un periodo di più mesi, a canone concordato, può inviare una mail a accoglienzaucraini@comune.jesi.an.it

- ACCOGLIENZA MINORI: le famiglie che si rendono disponibili ad accogliere minori che giungono a Jesi senza adulti di riferimento, possono contattare l'Asp Ambito 9 al numero 0731 236914 (orario ufficio). Previo colloquio e verifica dei requisiti di idoneità, è previsto per le famiglie affidatarie un sostegno sia economico sia psicologico per la il periodo di accoglienza.

Le procedure sanitarie (tamponi, vaccinazioni, assistenza sanitaria) saranno garantite da Asur, le attività sportive per minori dalla Uisp, mentre il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato fornirà la mappatura dei servizi e delle attività organizzate dalle associazioni territoriali.

E' bene sapere chenessun soggetto della Rete istituzionale andrà mai a casa o telefonerà per domanddare denaro o altro. Proprio nei giorni scorsi la Croce Rossa nazionale aveva segnalato la presenza di falsi volontari porta a porta. Quindi attenzione alle truffe! Qualora dovessero giungere richieste in tal senso, si invita a contattare prontamente le forze dell'ordine.