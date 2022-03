Covid Marche: venerdì con 2.862 nuovi casi e altri 7 decessi

1' di lettura

18/03/2022 - Sono 2.862 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, sette i decessi.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 7.751 tamponi: 6.146 nel percorso diagnostico e 1.605 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 2.862, con un tasso di positività del 46,6%. Questa la divisione dei positivi per provincia: 447 in quella di Ascoli Piceno, 454 Pesaro-Urbino, 539 Macerata, 881 Ancona, 417 Fermo e 124 fuori regione.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti sale a 1.063,21.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 191 (+16), di cui 10 (+2) in terapia intensiva.

L'occupazione dei posti letto in area medica è al 17,7%, mentre in terapia intensiva del 4%.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 decessi per Covid-19. Le vittima sono: una 83enne di Fano, un 84enne di Senigallia, un 69enne di Macerata (senza patologie pregresse), un 73enne di Porto Sant'Elpidio, un 74enne di Ancona, una 97enne di Ascoli Piceno, una 93enne di Ascoli Piceno. Salgono così a 3.658 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.