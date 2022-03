Trentennale “118” e prospettive future, un incontro all’Università Politecnica

1' di lettura

11/03/2022 - Il 27 marzo del 1992 veniva istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, il servizio di emergenza territoriale “118”. Negli ultimi trenta anni è diventato un punto di riferimento insostituibile per la sanità e lo è stato ancor di più negli ultimi due attraverso la preziosa e professionale collaborazione nella gestione della pandemia.

Partendo da queste considerazioni, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deciso di organizzare un’iniziativa che vada a rappresentare la vicinanza ed il ringraziamento dell’Assemblea legislativa tutta per quanto fatto fino ad oggi e che faccia il quadro della situazione per individuare le prospettive future.



L’appuntamento è fissato per giovedì 17 marzo ad Ancona, dalle 14 alle 19, presso l’Aula magna “Montessori”della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica. Intervento di apertura dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Nel corso del pomeriggio previsti ulteriori interventi da parte di Elena Leonardi e Simona Lupini, rispettivamente Presidente e Vice della Commissione regionale sanità; Paolo Armillei, referente Siiet (Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale); Riccardo Sestili referente Siems (Scientifica Italiana dell'Emergenza Sanitaria); Stefano Marconi Presidente Coes Marche (Conducenti Emergenza Sanitaria); Andrea Galvagno Presidente Cri Marche; Alessandro Speca coordinatore regionale Misericordie; Andrea Sbaffo, Presidente Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze); Monia Mancini referente regionale “Cittadinanza Attiva”. All’appuntamento parteciperanno anche i Presidenti dei gruppi consiliari. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Maurizio Socci.