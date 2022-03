Scomparsa di Daniele Tagliolini, il cordoglio della Consigliera regionale Marta Ruggeri

1' di lettura

11/03/2022 - Esprimo il mio cordoglio alla famiglia di Daniele Tagliolini. Con lui perdiamo un amministratore pubblico al quale sono riconosciute da tutti qualità non banali come lealtà e correttezza.

Purtroppo una malattia implacabile l’ha strappato, ancora nel pieno delle forze, ai suoi affetti e alla sua passione per la politica.

Ricordo che le nostre rispettive attività si sono incrociate, partendo spesso da presupposti diversi, sia in tempi più recenti (da quando Tagliolini era diventato presidente di Marche Multiservizi) sia qualche anno prima, quando aveva accettato la presidenza della Provincia in un frangente piuttosto complesso per l’ente pesarese, dimostrando coraggio nelle scelte.