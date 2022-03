Fano: Scomparso a soli 44 anni l'ex presidente della Provincia Daniele Tagliolini. Seri: "Lascia un vuoto incredibile, è come un cazzotto allo stomaco"

1' di lettura

11/03/2022 - Aveva soltanto 44 anni Daniele Tagliolini, ex presidente della Provincia di Pesaro Urbino e attuale numero uno di Marche Multiservizi.

Tagliolini si è spento giovedì a causa di una malattia. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di associazioni, istituzioni e mondo politico. "Ci sono notizie che ti danno un cazzotto nella bocca dello stomaco - ha dichiarato a caldo il sindaco di Fano Massimo Seri -, notizie a cui non vuoi credere. Daniele, lasci un vuoto incredibile".



La prematura scomparsa di Tagliolini scuote non soltanto il pesarese ma l'intera provincia, vuoi perché il 44enne è stato presidente del massimo organo istituzionale - la Provincia appunto - dal 2014 al 2018, vuoi perché è stato anche sindaco di Peglio, ma anche perché attivo in diverse cariche, tra cui quella di presidente di Marche Multiservizi, società attiva in molti comuni limitrofi alla zona di Fano.



Tagliolini lascia la moglie Giovanna e due figli. A tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze dalla redazione di Vivere Fano.