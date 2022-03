Consiglio regionale, investimenti, innovazione, trasformazione digitale e valorizzazione delle infiorate artistiche

5' di lettura

09/03/2022 - Seduta del Consiglio regionale convocata dal Presidente Dino Latini per martedì 15 marzo, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno due proposte di legge, la prima, ad iniziativa della Giunta regionale su “Promozione degli investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale nel sistema imprenditoriale marchigiano” (relatori Andrea Putzu, FdI, e Manuela Bora, Pd), la seconda, ad iniziativa dei consiglieri del gruppo Lega, per la “Tutela, la valorizzazione e la promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche”, relatori i consiglieri Renzo Marinelli (Lega) e Andrea Biancani (Pd).

Subito dopo si procederà ad esaminare l’interpellanza, a firma dei consiglieri del gruppo Pd, in tema di politiche per la famiglia, con particolare riferimento all’attuazione della normativa sui consultori famigliari. In coda ai lavori, che come sempre potranno essere seguiti in diretta streaming, un lungo elenco di interrogazioni e proposte di mozione.

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di legge n. 49 a iniziativa della Giunta regionale “Promozione degli investimenti, dell’innovazione e della trasformazione digitale nel sistema imprenditoriale marchigiano”.

Relatore di maggioranza: Andrea Putzu

Relatrice di minoranza: Manuela Bora

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 74 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biondi, Bilò “Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche”

Relatore di maggioranza: Renzo Marinelli

Relatore di minoranza: Andrea Biancani

(Discussione e votazione)

Interpellanza n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Politiche per la famiglia - Attuazione normativa regionale in materia di Consultori familiari”.

Interrogazioni a risposta immediata:

· n. 405 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo “Orari apertura centro vaccinale ex circoscrizione San Francesco (ex Zannoni) – Jesi”;

· n. 408 a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Mastrovincenzo, Vitri “Sospensione del Servizio di ambulanza medicalizzata h 12 presso l’ospedale di San Severino Marche”.

Interrogazioni:

· n. 374 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti e Casini “Riorganizzazione e potenziamento dei reparti di ostetricia e ginecologia nei nosocomi della provincia di Pesaro-Urbino a causa dell’aumento di pazienti positive in gravidanza”.

n. 395 a iniziativa del Consigliere Baiocchi “Ripristino del Dipartimento Materno-Infantile presso il Presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”.

n. 397 a iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Bilò, Antonini, Marinelli, Marinangeli, Biondi, Menghi “Gestione dell’emergenza in occasione dell’aumento delle pazienti positive nei reparti di ostetricia e ginecologia negli ospedali della provincia di Pesaro-Urbino”.

n. 411 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Ripristino della piena funzionalità del Dipartimento Materno-Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”.

(le interrogazioni n. 374, 395, 397 e 411 sono abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

· n. 365 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza operatori trasporto pubblico”.

· n. 369 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2”.

· n. 372 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Leonardi, Borroni “Relazioni riguardanti i rapporti lavorativi tra il personale del Comparto dell'Area Vasta 3 ed il Direttore delle Professioni Sanitarie”.

· n. 339 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Biancani, Vitri ““Spazio nursery” istituito presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche”.

· n. 343 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Emergenza sanitaria Regione Marche”.

· n. 345 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri “Gestione della presenza su tutto il territorio regionale di esemplari di lupi”.

Mozione n. 207 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Fermiamo l’attacco ai servizi pubblici locali contenuto nel DDL concorrenza 2021”.

Mozione n. 215 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Borroni, Putzu, Assenti, Baiocchi, Ciccioli "Giorno del Ricordo" Condanna di ogni forma di negazionismo e giustificazionismo; sensibilizzazione nelle scuole dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano con i soli testimoni diretti e le associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati”.

Mozione n. 217 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Marinelli, Putzu, Borroni “Richiesta al Governo e al Parlamento Italiano di modifica della legge 3 marzo 1951 n. 15 con conseguente revoca dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Josip Broz, noto come Tito”.

Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

10) Mozione n. 109 ad iniziativa dei Consiglieri Lupini, Ruggeri, Santarelli “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.

11) Mozione n. 63 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Vitri, Biancani, Casini “Politiche regionali per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra e attuazione del Patto dei Sindaci”.

12) Mozione n. 104 ad iniziativa dei Consiglieri Menghi, Marinelli, Biondi, Bilò, Antonini, Serfilippi, Marinangeli “Sostegno al settore dell'apicoltura marchigiana”.

13) Mozione n. 107 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) relativa all'Area Sisma del centro Italia”.

Mozione n. 146 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Contratto Istituzionale di Sviluppo”.

(le mozioni n. 107 e n. 146 abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

14) Mozione n. 110 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Latini, Rossi, Santarelli “Situazione del Porticciuolo di Torrette”.

15) Mozione n. 209 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”. (Iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del Regolamento interno)

Interrogazione n. 368 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Programma investimenti per gli Ospedali di Comunità nell’Area Vasta 4”.

Interrogazione n. 394 a iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Menghi, Antonini, Bilò, Biondi, Serfilippi, Cancellieri “Potenziamento della sanità in Area Vasta 4”.

(la mozione n. 209 e le interrogazioni n. 368 e n. 394 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

16) Mozione n. 216 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Indirizzi politici sulla gestione di ERAP Marche e razionalizzazione della società partecipata Biocasa Service s.r.l.”. (Iscritta ai sensi dell’articolo 137, comma 7, del Regolamento interno)