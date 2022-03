“Ho visto un meteorite”: palla di fuoco attraversa il cielo di mezza Italia [FOTO], tante le segnalazioni

1' di lettura

06/03/2022 - Dopo il virus e la guerra, il meteorite. O chi per lui. Perché per ora, di certo, c'è soltanto che coloro i quali - intorno alle 20 di sabato - avevano gli occhi puntati verso il cielo hanno visto passare una palla di fuoco. Un fascio di luce. E non può essersi trattato di un'allucinazione collettiva.

"Possibile che abbia avvistato una pioggia di meteore o qualsiasi altra cosa simile in cielo?": questa una delle prime segnalazioni arrivate alla nostra redazione (WhatsApp 350 56 41 864). Sembrava l'inizio di un sospetto qualunque, destinato a ‘gonfiarsi’ fino a diventare una fake news come tante. Invece no. Perché le segnalazioni si sono moltiplicate, e sono inevitabilmente rimbalzate anche sui social. Il meteorite - ammesso che di questo si sia davvero trattato - ha solcato i cieli di mezza Italia, come riportato anche da diverse testate nazionali. Non solo Fano e dintorni, dunque: il fenomeno ha riguardato - come minimo - anche Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Lombardia.



Il tutto si è verificato intorno alle 19 55, e ha tenuto i più fortunati con il naso all'insù per circa cinque minuti. Al momento è difficile delineare meglio quanto accaduto. Forse si è trattato davvero di un meteorite. C'è chi dice fosse un frammento dell'asteroide 153 Hilda. Di sicuro l'han visto tutti, quel fascio di luce immortalato dalle webcam sparse per la Rete e da diverse telecamere pubbliche. E se ne parlerà per un po'. Virus e guerra permettendo.



Seguono alcune immagini catturate da una webcam di Cesena.