“Le donne e il lavoro. Verso una società delle pari dignità”, un incontro del Coordinamento segretari provinciali PD

04/03/2022 - Martedì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Partito Democratico organizza un momento di approfondimento e confronto sul tema “Le donne e il lavoro. Verso una società delle pari dignità”.

Due anni di pandemia COVID hanno avuto effetti deleteri sul mercato del lavoro, colpendo in particolar modo l’occupazione femminile.

Come noto, il nostro Paese già prima del 2020 presentava un grave disequilibrio sia nel tasso di occupazione maschile, ben più alto rispetto a quello femminile, sia dal punto di vista della qualità e dei livelli retributivi. Seguendo la serie storica dei dati statistici, risulta con evidenza che gli uomini hanno da sempre più lavoro, più lavoro a tempo indeterminato e lavoro meglio pagato, senza alcun fondamento in eventuali presunte migliori prestazioni.



Il lockdown e le chiusure causate dal COVID hanno aggravato la situazione: avendo colpito settori a prevalente occupazione femminile e per colpa di un modello sociale sperequato che tende a individuare nell’uomo colui che lavora e “porta i soldi a casa” e nella donna colei che si occupa della famiglia e della casa, molti posti di lavoro occupati da donne sono stati persi e in generale si è acuita la tendenza ad assegnare alle donne lavori part-time, precari e sottopagati.



E’ giunto il tempo di lanciare un nuovo modello di società e delineare un nuovo mercato del lavoro capaci di riequilibrare queste storture.

Per ragionare insieme su questi temi così importanti, abbiamo ritenuto essenziale coinvolgere le rappresentanze sindacali. Mentre altri hanno preferito escluderle, non capiamo come sia possibile parlare seriamente di lavoro senza ascoltare il punto di vista delle organizzazioni che meglio conoscono il quadro occupazionale.



Dialogheranno con i vertici di CGIL, CISL e UIL Marche le consigliere regionali PD e avremo l’onore di ospitare per le conclusioni la consigliera regionale del PD Lombardia Paola Bocci, da sempre molto attiva su questi temi.



L’evento si svolgerà online a partire dalle 18, sarà possibile seguirlo dalla pagina FB del Partito Democratico di Ascoli Piceno.