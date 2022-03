Banda ultralarga per le Pmi, operativo il piano voucher per le imprese

1' di lettura

03/03/2022 - E’ operativo il Piano voucher per le imprese, attraverso cui le PMI potranno richiedere un contributo per servizi di connettività a banda ultralarga direttamente agli operatori di telecomunicazioni accreditati. I contributi variano da un minimo di 300 euro fino a un massimo di 2.500 euro.

"Si tratta – dichiara il vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, Mirco Carloni - di un contributo significativo per accompagnare tutte le PMI, incluse le aziende agricole, verso la connettività veloce, ormai vitale per il successo delle imprese. Obiettivo prioritario che perseguiamo con determinazione per connettere con la fibra ultra veloce tutti i Comuni delle Marche nel più breve tempo possibile".

La misura è gestita da Infratel Italia per conto del Ministero dello Sviluppo economico. Le risorse stanziate ammontano a 608.238.104,00 euro e saranno disponibili fino al 15 dicembre 2022, salvo esaurimento dei fondi o eventuale proroga di un ulteriore anno.

Per informazioni:

https://siar.regione.marche.it/web/public/NewsComunicazioni.aspx