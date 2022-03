Sciopero medici convenzionati, il Segretario SMI Marche: "Inaccettabile la proposta ricevuta"

2' di lettura

01/03/2022 - "Il Sindacato Medici Italiani insieme al SIMET, che già non era favorevole a quanto proposto dal Governo per l’accordo collettivo nazionale per la medicina convenzionata, dopo inutili tentativi di trattativa, ha deciso di apporre solo una firma tecnica per poter così contrastare a livello regionale ulteriori derive, ha indetto due giornate di sciopero con la chiusura degli ambulatori l’1-2 marzo convocando anche una manifestazione a Roma il 2 marzo dalle 9 alle 13 davanti al ministero della Salute in Lungotevere Ripa", così Alessandra Moraca, Segretario Regionale Marche del Sindacato Medici Italiani.

<I medici marchigiani faranno la loro parte in questo sciopero e giudicano inaccettabile la proposta ricevuta a livello centrale che ha costretto il sindacato ad utilizzare lo sciopero, così come prevede la Costituzione italiana. Lo sciopero ha la finalità di tutelare i diritti dei medici a partire dai : carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele (maternità, ferie, malattia), il non riconoscimento dell’infortunio sul lavoro e l’eccessiva presenza di burocrazia che rallenta il lavoro di tutti i giorni e sottrae sempre di più tempo che il medico dovrebbe dedicare al paziente>.

<Lo sciopero viene anche attuato per i medici deceduti per la pandemia covid a cui inizialmente non era stato riconosciuto alcun indennizzo, ma che ora sembra che qualcosa verrà liquidato con una quota irrisoria rispetto al loro valore dimostrato, morendo nell’ espletamento della loro professione di medico>.

<Chiediamo fermamente di poter effettuare a tal proposito una modifica strutturale prevedendo anche per i medici convenzionati una copertura INAIL e ribadiamo che è indispensabile che venga liquidato un indennizzo congruo per le famiglie che hanno perso i loro cari e non l’irrisoria somma proposta. In memoria di questi colleghi deceduti per il COVID, durante lo sciopero del 2 marzo verrà osservato un minuto di silenzio>.

<È inutile dire solo a parole che i medici svolgono un ruolo cruciale ogni giorno. Questo ruolo è stato dimostrato ancora una volta durante questa pandemia che li ha spinti a non risparmiarsi, ma anzi ad essere in prima linea con la loro professionalità ed il loro spirito di sacrificio limitando perdite, così, più ingenti di pazienti, perdendo in alcuni casi loro stessi la vita.

I medici hanno ora bisogno di fatti concreti, è importante in questo frangente evidenziare quali sono le reali necessità dei servizi e dell’emergenza territoriale dei medici che in queste postazioni lavorano.

Con lo sciopero vogliamo tutelare i diritti calpestati, ma allo stesso non danneggeremo i cittadini perché l’assistenza sanitaria essenziale verrà comunque garantita in tutti i servizi con i contingenti minimi previsti.

Siamo convinti del valore che ha il nostro sistema sanitario, universalistico ed equo nell’accesso alle cure, finanziato attraverso la fiscalità generale, che fino ad oggi ha permesso la stessa tutela alla salute per tutti i cittadini> conclude Moraca.