Covid. Nelle Marche 'pochissimi' tamponi, ma oltre il 42% è positivo: 579 nuovi casi. Altre 4 le vittime, di 58 anni la più giovane

1' di lettura

28/02/2022 - Sono 579 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 4 i decessi.

In un giorno nelle Marche sono stati testati 1.903 tamponi: 1.358 nel percorso diagnostico e 545 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 579, con un tasso di positività del 42,6%. Questa la divisione dei positivi per provincia: 91 in quella di Ascoli Piceno, 77 Pesaro-Urbino, 120 Macerata, 184 Ancona, 82 Fermo e 25 fuori regione.

I contagi più elevati si concentrano nelle fasce di età 25-59 anni con 308 casi. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 237 (+11), di cui 28 (+1) in terapia intensiva. Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi per Covid-19. Le vittime sono: una 89enne di Fermo, un 59enne di Falconara Marittima, una 58enne di Lucera (FG), un 89enne di Porto Sant'Elpidio. Salgono così a 3.597 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.

La settimana si chiude con 9.903 casi positivi (un tasso di 660 su 100.000), nella scorsa si erano registrati 13.139 positivi (un tasso di 875 su 100.000), una riduzione nell'ultima settimana del 25.5%.