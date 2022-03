Coronavirus Marche: scendono ancora i nuovi casi, calano malati, ricoveri e anche i decessi

1' di lettura

28/02/2022 - Nonostante il calo che continua ormai da alcuni mesi il numero dei nuovi casi è ancora altissimo, così come quello degli attualmente positivi. Sono invece contenuti il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente

I nuovi casi scendono da 13.139 della settimana scorsa a 9.933 di questa settimana.

Gli attualmente positivi passano da 23.068 di sette giorni fa a 18.698 di oggi.

I ricoveri in area medica scendono in una settimana da 272 a 209, quelli in terapia intensiva passano da 31 a 28.

I 49 decessi della settimana scorsa si riducono a 36.

Rispetto a febbraio 2021

Un anno fa i nuovi casi erano 2.920, questa settimana sono stati 9933.

I positivi erano 8.909, oggi sono 18.698.

I ricoveri in area medica a fine febbraio 2021 erano 543, sono 209 oggi. In terapia intensiva un anno fa avevamo 78 ricoverati, sono 28 oggi.

Un anno fa persero la vita 76 persone. Questa settimana le vittime sono state 36.

I vaccini

Questa settimana sono state inoculate 18.000 dosi. Sono in calo rispetto ai 22.000 della settimana scorsa.

I vaccinati con due dosi oggi sono il l'83% dei marchigiani. Con tre dosi sono il 59%.

Al contrario in terapia intensiva i non vaccinati occupano il 70% dei posti.