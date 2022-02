Udc Marche, ad Ancona la riunione dei vertici con il commissario regionale Saccone

1' di lettura

26/02/2022 - Si è svolto venerdì 25 febbraio ad Ancona l'incontro tra i dirigenti dell'Udc nelle Marche con il commissario regionale il sen. Antonio Saccone ed il presidente del consiglio regionale, Dino Latini.

"Abbiamo aspettato quasi due anni per rivederci in presenza tutti insieme e purtroppo nella peggiore delle circostanze, la guerra in Europa”, ha commentato Saccone. Dopo un raccoglimento e di preghiera per il popolo ucraino c'è un stato un confronto sui temi caldi della regione a partire dalla sanità le cui criticità sembrano acuirsi piuttosto che allentare.

“Convocheremo a breve una conferenza programmatica basata sul confronto con le diverse categorie sui problemi veri e soprattutto per quali soluzioni adottate. Un passaggio fondamentale per poter costruire un'area di centro popolare, che possa rappresentare davvero le istanze dei cittadini", chiude il leader politico Dino Latini.