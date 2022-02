Sciopero autoferrotranvieri, incontro con il presidente Latini

1' di lettura

25/02/2022 - Sciopero degli autoferrotranvieri su tutto il territorio nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri e presidio presso la sede della Regione Marche.

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta a Palazzo Leopardi dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, per conto della stessa Regione. Al centro dell’attenzione il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri internavigatori e il rifiuto delle associazioni datoriali, come evidenziato dalle rappresentanze sindacali, di entrare nel merito di una reale trattativa che contempli il miglioramento delle condizioni di lavoro, sia dal punto di vista normativo che salariale.

Nel corso dell’incontro è stato fatto presente che la questione delle risorse per la contrazione della domanda di mobilità, dovuta alle misure di contenimento per l’emergenza pandemica, e ancor prima i tagli al settore operati nel corso degli anni, non possono essere pretesto per rinviare la chiusura del contratto.

Da parte sua il Presidente Latini ha assicurato il massimo dell’interessamento per fornire l’adeguato supporto ad un settore che è “determinante e vitale per l’intera comunità”.

“Trasferiremo fin da subito le vostre istanze – ha aggiunto – all’assessore Guido Castelli che ha la competenza sullo stesso settore e da parte mia non mancherò di sottoporre all’Assemblea legislativa una mozione che incontri la condivisione di tutti i gruppi consiliari, affinchè ci sia piena consapevolezza dei problemi che state affrontando e ci si adoperi per trovare soluzioni concrete e in tempi rapidi”.

Al termine dell’incontro è stato convenuto di stilare un documento congiunto tra parti sindacali e Regione, da sottoporre all’attenzione del Governo.