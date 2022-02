Covid: nelle ultime 24 ore sono 1.579 i nuovi casi, altre 3 le vittime

1' di lettura

25/02/2022 - Sono 1.579 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 3 i decessi.

In un giorno nelle Marche sono stati testati 6.058 tamponi: 4.032 nel percorso diagnostico e 2.026 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 1.579, con un tasso di positività del 39,2%. Questa la divisione dei positivi per provincia: 244 in quella di Ascoli Piceno, 260 Pesaro-Urbino, 325 Macerata, 470 Ancona, 217 Fermo e 63 fuori regione.

I contagi più elevati si concentrano nelle fasce di età 25-59 anni con 799 casi. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 249 (-11), di cui 27 (-2) in terapia intensiva.

Il tasso di occupazione dei ricoveri in area medica è del 21,6%, quello in terapia intensiva del 10,5%.

Il 78% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi per Covid-19. Le vittime sono: un 88enne di Ascoli Piceno, una 85enne di Corridonia, un 69enne di Senigallia. Salgono così a 3.581 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.