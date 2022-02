Sostegno alla famiglia, audizioni in Commissione Sanità sulle proposte di legge

1' di lettura

23/02/2022 - Commissione Sanità impegnata nell’esame di due proposte di legge in materia di sostegno alla famiglia.

La riunione odierna è stata dedicata alle audizioni con i soggetti interessati, in particolare il Forum delle associazioni familiari delle Marche, l’associazione Azione per le famiglie nuove, l’ANGSA Marche (associazione nazionale genitori persone autistiche), l’associazione nazionale delle famiglie numerose, Steadfast e associazione famiglie per l’accoglienza. Le due leggi abbinate, di cui sono relatori i consiglieri Marco Ausili (FdI) e Simona Lupini (M5S), abbracciano anche, l’una l’aspetto della genitorialità e della natalità, l’altra specificatamente i nuclei famigliari con figli, prevedendo significativi interventi a sostegno delle diverse situazioni.

“Intendiamo riportare la famiglia al centro delle attenzioni e delle politiche della Regione Marche – ha affermato la Presidente della Commissione, Elena Leonardi (FdI) – Il confronto di oggi è stato utile nell’ottica di rendere efficace la legge sulla scorta degli spunti offerti dalle associazioni. Tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere c’è quello di strutturare al meglio gli interventi, evitando frammentazioni, oltre ad un maggiore sostegno ai percorsi di alto valore sociale della natalità e della genitorialità”. Auspica un lavoro di sinergia istituzionale e di forte collaborazione con le associazioni la Vicepresidente della Commissione, Simona Lupini (M5S): “Per una Regione davvero a misura di famiglia occorrono interventi puntuali e concreti, attraverso opportuni investimenti e cospicue risorse da indirizzare nel settore sociale, sanitario, nonché lavorativo”.