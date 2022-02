Civitanova: Piomba a casa dell'ex e cerca di entrare, poi prende a pugni i poliziotti: arrestato un 41enne

3' di lettura

23/02/2022 - Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Civitanova Marche in servizio di volante sono intervenuti in via Quasimodo su richiesta di una donna poiché un uomo, dalla stessa conosciuto, stava cercando di sfondare la porta del suo appartamento nel tentativo di entrare.

I poliziotti immediatamente intervenuti notavano l’uomo che alla vista della Polizia tentava di allontanarsi dal luogo per eludere il controllo. Subito raggiunto, il soggetto, anziché esibire i propri documenti così come richiesto dagli agenti, prima iniziava ad insultarli con frasi ingiuriose dopidichè di scagliava contro i due operatori che a fatica riuscivano ad bloccarlo procedendo all’accompagnamento dell’uomo presso il Commissariato.

Per quanto sopra il soggetto, un civitanovese di 41 anni, già conosciuto per i suoi trascorsi per reati connessi agli stupefacenti, contro il patrimonio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza, è stato arrestato per i reati di violenza residenza e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto presso i locali del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. A causa della colluttazione ingaggiata con l’uomo, uno dei due poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni, mentre l’altro ha riportato fratture costali con una prognosi di oltre 20 giorni.

