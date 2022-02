Ausili (FDI): "Oltre 61 milioni per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"

1' di lettura

23/02/2022 - “Altri 61milioni PNRR per la sanità marchigiana. Lo prevede la delibera della Giunta Regionale su ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che comprende grandi apparecchiature e digitalizzazione”.

Questo il commento del consigliere del gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Marco Ausili, che ricorda come ben 27milioni siano destinati a finanziare l’acquisto di 57 apparecchiature di ultima generazione in grado di effettuare esami sempre più approfonditi non solo in termini di cura ma anche di prevenzione. “Si tratta di investimenti importanti che contribuiranno ad un ulteriore avanzamento e miglioramento per la sanità delle Marche. Nello specifico per quanto riguarda l’Area Vasta 2 si procederà all’acquisto per Ospedali Riuniti di Ancona e INRCA di 24 nuove apparecchiature all’avanguardia. Ciò consentirà, insieme ai fondi del PNRR Sanità relativi alle strutture ospedaliere, di proiettare nel futuro il Sistema Sanitario Regionale, considerando anche 24 ulteriori dispositivi a disposizione ASUR.

Infine, da evidenziare come siano stati individuati 33milioin destinati alla digitalizzazione: serviranno a creare sistemi che siano più fruibili ai cittadini anche da remoto come Cartelle Cliniche Elettroniche, Prescrizione e Somministrazione Farmaci, Telemedicina. Verranno introdotti ulteriori Sistemi Amministrativi Contabili anche per agevolare i pagamenti elettronici. A livello infrastrutturale verranno installati o potenziati Server, Network, Licenze, ma anche Sicurezza Informatica e Cybersecurity. Grazie a ciò – conclude il consigliere FdI, Marco Ausili – si potrà andare a incidere anche sul problema delle liste di attesa per esami diagnostici e strumentali che, anche a causa della pandemia e per le problematiche ereditate dai precedenti Governi regionali, rappresentano un ulteriore aspetto sul quale vogliamo intervenire con puntualità e decisione”.