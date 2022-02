Coronavirus Marche: scendono ancora i nuovi casi ma nell'ultima settimana hanno perso la vita 49 marchigiani

2' di lettura

21/02/2022 - Scende da 17.000 a 13.000 il numero dei tamponi positivi settimanali nelle Marche. Un numero che cala ormai da un mese ma che è ancora altissimo se paragonato al 2021. Scendono gli attualmente positivi e i ricoveri. Crescono da 39 a 49 i decessi. Dimezzato il numero delle dosi di vaccino somministrate.

Il confronto con la settimana scorsa

Continua il calo dei nuovi casi nelle Marche, questa settimana 13.000 contro i 17.000 della settimana scorsa. Scendono anche gli attualmente positivi, da 24.000 a 23.000. In area medica i ricoveri sono scesi da 310 a 272 e in terapia intensiva da 42 a 31. Crescono invece i decessi, da 39 a 49. Dimezzate, da 31.000 a 15.000 le dosi di vaccino somministrate settimanalmente.



Il confronto con il 2021

Per quanto riguarda i nuovi casi questa settimana ne abbiamo avuti 5 volte di più che nella settimana corrispendente del 2021. Sono molto più numerosi anche gli attualmente positivi, quasi il triplo degli 8.000 di un anno fa. Negli ospedali la situazione è migliore: i ricoveri in area medica sono la metà degli oltre 500 di un anno fa e in terapia intensiva un anno fa avevamo 83 ricoveri, più del doppio di quest'anno. A perdere la vita nel 2021 furono in 66 (nella settimana corrispondente) e quest'anno nell'ultima settimana sono stati 49.

Tutti questi dati erano in crescita un anno fa e sono in calo quest'anno, con l'eccezione dei decessi.

Vaccinati e non vaccinati

Nonostante i vaccinati nelle Marche siano oltre l'80% della popolazione sono i non vaccinati a occupare più posti in ospedale, il 52% in Area Medica e l'80% in terapia intensiva.

La sfera di cristallo

Sembra probabile che nelle prossime settimane il virus faccia ulteriori passi in dietro in tutti i paramentri, e che questa tenedenza duri - nel migliore dei casi - fino all'estate e nel peggiore fino alla prossima variante.