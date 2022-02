Fermo: Inizia il countdown per il TEDx Fermo: a un mese dall’evento vi presentiamo i primi 5 speaker

4' di lettura

18/02/2022 - Anche quest’anno Vivere Fermo è Media Partner del TEDxFermo, che si terrà al Teatro dell’Aquila il 18 marzo. Ma chi fa parte del team di questo evento? Chi sono i primi speaker annunciati?

Sicuramente avrete già ascoltato uno dei discorsi del TED in Italia e nel mondo, o almeno vi sarà capitato di scorgere le tre grandi lettere rosse alle spalle di attori famosi o di geni della contemporaneità come Bill Gates o Elon Musk.

Da due anni il TED, o meglio il TEDx, è arrivato anche a Fermo. E manca un mese esatto all’evento 2022, che infatti si terrà il 18 marzo al Teatro dell’Aquila alle ore 21. Il TEDx Fermo non esisterebbe senza un team eccezionale che lavora senza sosta dietro le quinte.

Innanzitutto, è doveroso presentare l’organizzatore, il dott. Giuseppe Visi, laureato in Economia e Finanza, che lavora come Consulente Finanziario ma coltiva la sua passione per la formazione (e ha tenuto oltre 500 eventi formativi!). Al fianco del dott. Visi operano: il dott. Giacomo Bertola, consulente aziendale, Bruno Montani, Art Director, Stage Manager e consulente in comunicazione e Velika Papiri co-organizzatrice che nell’anno passato è stata anche la brillante presentatrice dell’evento. Questo è quello che il TED definisce il “Team Organizer”. Dopodiché, c’è il “Team Lawyers”, composto dagli avvocati Roberta Tesei e Giuseppe D’Abramo, il “Team Operations” – ovvero il gruppo che “rende l’evento possibile”, come spiegano sui social – composto da Valentina Gallucci, Gloria Esposito e il dott. Emanuele Corradi. E come può il TED farsi conoscere senza un “Team Social e Web”? Il gruppo è composto da Serena Fenni, Richard Mozzorecchia, Martina Amaolo ed Elisa Ceteroni. Per ultimo, ma non certo per importanza, il “Team Communication”, composto da Elisa Del Gobbo, Chiara Mignani e Alessia Agnesi. Una squadra di “folli e determinati”, così si definiscono gli organizzatori del TEDx Fermo.

Vi abbiamo svelato cosa si nasconde dietro questo evento così importante per la nostra città, ma non possiamo di certo non parlare di chi sta “davanti”. Per gli appassionati del TED il momento più atteso è l’annuncio degli speaker, ovvero coloro che terranno i loro brevi (ma incisivi) discorsi sul palco. Ma annunciarli tutti insieme sarebbe troppo facile, il team del TEDx ama la suspence e decide così di annunciare uno speaker alla volta, di tanto in tanto, per aumentare l’attesa e la curiosità dei futuri spettatori.

Innanzitutto, il tema di quest’anno è “Sensi” e “Consensi". “I sensi da sempre guidano il nostro istinto alla scoperta di ciò che ci circonda, i consensi ci spingono nel confronto con le nostre emozioni e valori socio-culturali” spiega l’organizzazione sui social. Ad oggi, conosciamo solo 5 degli speaker che saliranno sul palco del Teatro dell’Aquila e argomenteranno su questo tema: il primo è Gianluca Marinangeli, un “marchigiano DOC”, famosissimo nel nostro territorio e non solo per il suo monologo teatrale (e poi libro) “La sindrome del terzo panino”. Il secondo nome è Gualberto Compagnucci, ed è la prima volta sul palco del TED per il “Maestro” dei sommelier e commendatore della Repubblica italiana originario delle Marche. Il terzo speaker è Marco Baldi, insegna all’UNIVPM crittografia e cybersecurity e nel suo curriculum vanta la collaborazione con aziende di rilievo mondiale e ben quattro brevetti. La quarta speaker è un’artista a tutto tondo, Annalisa Minetti. Nonostante i molti ostacoli nella sua vita, Annalisa ha molteplici talenti tra cui, soprattutto, nella musica e nello sport. La quinta speaker è stata annunciata solo poche ore fa: si tratta di Claudia Barberis, docente universitaria di Personal Branding e Communication Strategist. Dopo aver collaborato con riviste e startup in tutto il mondo, ha aperto ora la sua società.

Siete curiosi di scoprire gli altri speaker? Dovete avere pazienza!