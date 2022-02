Battistoni (FI): “Buon lavoro ad Alessandra Di Emidio, responsabile politiche sociali di Forza Italia Marche"

1' di lettura

18/02/2022 - “Ho provveduto alla nomina della dott.ssa Alessandra Di Emidio a responsabile regionale del dipartimento politiche sociali di Forza Italia”. Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, commissario di Forza Italia nelle Marche.

“L’istituzione di questo nuovo dipartimento era un atto dovuto perché ritengo sia necessario, oggi più di ieri, trattare specificatamente la crisi economica dal punto di vista di quelle famiglie che in questi anni di pandemia hanno sofferto ed accusato un contraccolpo così violento – prosegue Battistoni –. La situazione è in ripresa, e questo anche grazie al governo nazionale che è stato in grado di attivare una serie di misure utili a dare assistenza e supporto a quei nuclei familiari in difficoltà. Ma c’è ancora molto da fare sui territori e noi, come Forza Italia, vogliamo apportare il nostro contributo su questa tematica”

“Forza Italia – conclude il senatore – sarà sempre al fianco delle persone in difficoltà, ascoltando ed elaborando proposte concrete da proporre alle amministrazioni in ogni livello istituzionale. Per questo sono convinto che Alessandra saprà dare il suo personale contributo al nostro movimento politico mettendo la sua esperienza ed il suo entusiasmo al servizio della comunità”