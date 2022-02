Pesaro: Ricci: "Io sto con Gnudi, andava compresa la sua esasperazione"

1' di lettura

16/02/2022 - «Sono con Gnudi e con tutti coloro che negli ultimi due anni sono stati in prima linea al Pronto soccorso e aspettano ancora i rinforzi promessi». È il messaggio che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci rivolge al dottor Umberto Gnudi, dopo la decisione di Marche Nord di nominare un nuovo direttore del Pronto soccorso.

«Sono con lui perché se ha detto cose sopra le righe, andava compresa la sua esasperazione e non messo sotto accusa. Perché ha fatto capire a tutti quali sono i rischi per i #novax e per il sistema sanitario. Perché dalla parte della scienza e del vaccino, per salvare le vite e lasciare spazio ai malati con altre patologie in ospedale».



Al nuovo direttore pro tempore gli auguri di buon lavoro, «Non conosco il Dott.Titolo – scrive - e sicuramente sarà un ottimo professionista. Gnudi non è un mio amico personale, ma riconosco quello che ha fatto in questi anni. Come non conosco le ragioni della direzione dell’ospedale. Ma per tempistica e metodo, per il valore simbolico che la figura di Gnudi ha rappresentato contro la pandemia, l’operazione fatta è uno schiaffo a tutti coloro che sono stati in prima linea nell’emergenza Covid-19».