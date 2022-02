Pesaro: Pesaresi sempre più attenti all'ambiente: +15% di accessi ai centri di raccolta differenziata

3' di lettura

16/02/2022 - Anche nel 2021 è cresciuto il numero degli accessi alla rete dei centri di raccolta di Marche Multiservizi, passando da 97 mila ad oltre 111 mila e facendo segnare un + 15% rispetto all’anno precedente.

Il dato dimostra un’attenzione crescente dei cittadini verso le tematiche ambientali. La possibilità di mettere a disposizione una rete di 15 centri di raccolta ben attrezzati sul territorio permette di dare una risposta efficace alle esigenze dei cittadini, di coinvolgerli nel processo di recupero e riciclo e di fornire alternative concrete all’abbandono dei rifiuti.

Un ringraziamento speciale quindi a tutti quei cittadini che hanno approfittato del servizio messo a disposizione da MMS contribuendo al raggiungimento dei buoni risultati sulla raccolta differenziata che nel 2021 ha raggiunto il 73,5%.

Perché nonostante il perdurare della situazione di emergenza Covid-19, anche nei momenti di maggiore criticità e con uno sforzo aggiuntivo degli operatori, nel 2021 i centri di raccolta sono stati sempre aperti e a disposizione dei cittadini, fatta eccezione solo per la chiusura in alcune giornate, imposta da norme nazionali.

Legno, ingombranti e RAEE (TV, tablet, cellulari, elettrodomestici in genere) sono i rifiuti più conferiti ai centri di raccolta. Ma le possibilità sono tante perché il conferimento è gratuito per tutti i rifiuti che per tipologia, dimensione o peso non possono essere destinati ai contenitori stradali e della raccolta domiciliare: vetro, carta o cartone, imballaggi in plastica, metalli, sfalci e potature.

La manutenzione delle aree e delle strutture richiede costanti investimenti e da anni Marche Multiservizi sta attuando un piano di ammodernamento di tutti gli impianti che è partito da Pesaro e gradualmente sta interessando tutta la rete.

Nel 2021 il centro di raccolta di Sant’Angelo in Vado è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione per rinnovare l’allestimento interno, riorganizzare la palazzina uffici e migliorare la logistica esterna rendendo più agevole l’accesso degli utenti.

Per dare riposta alle esigenze dell’utenza nel 2021 è stato inoltre ampliato l’orario di apertura del centro di Vallefoglia con il risultato di un +7% di accessi in pochi mesi. Ogni centro di raccolta ha infatti il suo orario di apertura, scelto attraverso lo studio puntuale degli accessi registrati nel tempo e con l’obiettivo di mettere i cittadini nelle condizioni di utilizzare sempre con maggior frequenza il servizio.

Tutte le informazioni sul funzionamento e sugli orari di apertura dei centri di raccolta differenziata sono disponibili sul sito internet www.gruppomarchemultiservizi.it, possono essere richieste al Servizio Telefonico Clienti 800 600 999 (numero verde, da lunedì a sabato, 8:30-13:30 - martedì e giovedì, 14:30-17:00) o consultate sulla nuova app “Il Rifiutologo”, disponibile per smartphone e tablet su App Store e Google Play.

E’ questa l’occasione giusta per ricordare anche che quando i cittadini non possono portare autonomamente i rifiuti al centro di raccolta è possibile richiedere il servizio di raccolta a domicilio che è gratuito fino a 4 ritiri all’anno per tutte le utenze domestiche. E’ sufficiente chiamare il Servizio Telefonico Clienti e concordare un appuntamento per il ritiro.