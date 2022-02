Osimo: Pugnaloni: "riapre il ponte su Via Incagiata"

1' di lettura

16/02/2022 - Sabato mattina riapre il ponte su Via Incagiata!

Ringrazio la struttura per essere stata cordiale nell'eseguire dapprima I lavori di ripulitura della vegetazione nell'intorno del ponte, poi e' passato qualche giorno per gjungere alla fornitura della nuova segnaletica che regolera' il traffico, ora m comunicano che sono pronti alla riapertura dove verra' fatto un intervento anche di mabutenzione al manto stradale.

Con I fondi del Pnrr e con il sostegno di possibili finanziamenti statali, ieri ho incontrato l'Ing. Dolciotti ed abbiamo ipotizzato di metterci subito al lavoro per reperire le risorse necessarie per il completo rifacimento del ponte.

In questo mandato appena iniziato da consigliere provinciale lavorero' anche per questo importante obiettivo visto che lo Stato pone molta attenzione a Ponti e Viadotti.

Comunico il mio impegno per l'asfaltatura di Via Striscioni nel tratto piu' dissestato tra l'Ex Muzio Gallo a salire verso l'incrocio con Offagna che ho chiesto di inserire a bilancio, oltre che per Valmusone ho chiesto oltre Campocavallo e Padiglione di arrivare con l'asfaltatura sino a Casenuove.

Non da ultimo assieme alle asfaltature , un adeguato investimento per le barriere guarda rail e segnaletica su tutte le strade provinciali nel territorio di Osimo.

Comunico non solo il passo avanti sul Bypass di Padiglione, ma anche l'impegno della Provincia sul cofinanziamento della rotatoria tra Via Querce e la Via jesina in compartecipazione con la Regione Marche (fondi fsc) , Comune di Osimo e Comune di Castelfidardo.