Genius Loci, "Progetto che dà valore all'identità regionale e favorisce la promozione del territorio"

2' di lettura

16/02/2022 - È stato presentato all’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini, il progetto “Genius Loci”, realizzato dall’Ufficio scolastico regionale su proposta del Coordinamento regionale degli studenti.

Sono stati proprio gli studenti ad illustrarne i contenuti ed a spiegare che “scoprire il Genius Loci significa scoprire se stessi e il proprio rapporto con la terra che si abita”. Scopo primario è la caratterizzazione della regione Marche, divisa per province, sotto il profilo culturale, inteso nella complessità piena del termine. Il progetto si ripropone, dunque, la costituzione di un ponte fra l’attività umana e l’architettura urbana, fra lo sviluppo economico e l’influenza storica, recuperata dalle esperienze di giovani studenti sostenuti nel lavoro da esperti nel settore della ricerca.

“Questo progetto – ha commentato l’assessore regionale Giorgia Latini – è molto interessante ed è in linea con la legge regionale sui borghi e con le finalità del Festival Marchestorie. Con questi interventi facciamo promozione turistica e curiamo quella parte di cultura legata all'identità della Regione e dei territori. Di nuove progettualità possibili per i ragazzi nel mondo dello spettacolo abbiamo parlato proprio nel corso della prima riunione con il Consorzio Marche Spettacolo a seguito dell’elezione del nuovo presidente e del nuovo direttore. In questa occasione, anche su suggerimento degli enti consorziati, si è discusso della creazione di sinergie con il mondo della scuola. Proprio questo progetto potrebbe rappresentare la base da cui partire per mettere in relazione studenti e professionisti dello spettacolo e per portare in scena le storie che i ragazzi via via riscoprono”. “La Regione Marche – ha continuato l’assessore Latini - crede molto nella rete teatrale, lo dimostra la candidatura che stiamo presentando all’Unesco per essere riconosciuti come Regione dei teatri. E crede molto nei giovani come possibili ambasciatori di quest’anima teatrale. Il teatro deve tornare ad essere un luogo di vita della comunità e credo che le scuole possano aiutarci nel perseguimento di questo obiettivo”.

Il Genius Loci va inteso come quella entità naturale o sovrannaturale legata a un luogo della natura o plasmato dall’uomo in una città con i suoi edifici sacri e profani. Ricercare il Genius Loci significa ricercare il rapporto armonico che accompagna la nascita e la vita di ogni persona in un luogo, che ne custodisce la memoria, il sapore, le immagini, le sensazioni, recuperando in tal modo quel significato profondo che le metropoli e le odierne città tecnologiche hanno perso nel contesto attuale.

L’esplorazione del Genius Loci è avviata per singole province, di cui gli studenti indagheranno i Comuni, seguendo le linee di ricerca indicate dagli esperti esterni. Al termine i risultati della ricerca confluiranno in quaderni che rappresenteranno il cuore pulsante delle Marche e che saranno pubblicati dalla casa editrice Armando Editore.