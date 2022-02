Fermo: Da Cerreto a Dubai, vetrina per la Moodis srl di Montegiorgio che con il suo marchio DSG parteciperà alla DUBAI EXPO 2020

2' di lettura

15/02/2022 - "fFare parte di un gruppo di aziende selezionate dalla Regione Marche, ci rende orgogliose”- afferma Claudia Streppa, co-founder di DSG insieme alla sorella Eleonora,

Montegiorgio- Nuovo motivo di orgoglio e visibilità per Montegiorgio, comune al centro di tante iniziative per l'intraprendenza dei suoi cittadini.

La Moodis srl, una società che dal 2018 produce abbigliamento sportivo e che ha sede nell’incantevole frazione di Cerreto ha ideato il brand DSG, marchio tra i più contemporanei che propone abbigliamento tra urban e couture, il prossimo 23 febbraio, sarà presente dall’evento che si svolgerà a Dubai, in occasione di DUBAI EXPO 2020, dove verrà presenterà la nuova Capsule Collection.

“L’occasione di fare parte di un gruppo di aziende selezionate dalla Regione Marche, ci rende orgogliose”- afferma Claudia Streppa, co-founder di DSG insieme alla sorella Eleonora- “Il nostro impegno nella creazione di questa nuova capsule collection, è stato fortemente sostenuto dall’energia che il nostro progetto Road to Dubai ci ha trasmesso.”

“Dubai, e in particolare l’EXPO 2020, costituiscono un palcoscenico eccellente per farci conoscere e per presentare la nostra idea di moda in cui l’abito diventa uno strumento di comunicazione oltre che di benessere, un mezzo per prendersi cura di sé e dell’ambiente”- precisa Eleonora Streppa.

Forma come libertà, colore come ispirazione, dettaglio come audacia ed espressione come unicità sono infatti le parole d’ordine di questo brand che nasce con l’obiettivo di creare collezioni dedicate ai Millenials e alla Generazione Z.

Questo marchio italiano, marchigiano, che da Montegiorgio intraprende la strada che conduce a Dubai,lo fa attraverso immagini-spot girate proprio nella magica Cerreto e negli scorci magnifici del paese, dimostrando di voler orgogliosamente appartenere a questo territorio e di volerlo valorizzare anche oltre confine.