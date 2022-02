Fano: Hospice pediatrico a Fano, c’è l’ok. Panaroni (M5S): “Ora chiamiamolo Alessia”

1' di lettura

16/02/2022 - È inevitabilmente unanime il consenso per l’ok definitivo alla realizzazione di un hospice pediatrico nella città di Fano. E c’è chi già pensa a chi intitolarlo.

“Bellissima notizia – ha dichiarato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Panaroni - quella dei 5,5 milioni stanziati dalla Regione Marche: anche su sollecitazione della consigliera regionale del Movimento Marta Ruggeri Fano avrà un hospice pediatrico. I diversi atti portati sia in consiglio comunale a Fano sia in consiglio regionale dal M5S sono la dimostrazione della tenacia con cui ci siamo spesi per questo obiettivo. La ciliegina sulla torta – ha concluso – ora sarebbe chiamarlo ‘Alessia’, come la prima bimba fanese deceduta all'ospedaletto e che ha commosso tutta la città”.