Mangialardi replica a Ausili: "Anziché guardare sempre all’indietro, sposti l’attenzione sulla confusione che regna nel centrodestra”

15/02/2022 - “Prima di sproloquiare di questioni che non conosce o non comprende, Ausili farebbe bene a pensare alla confusione che regna nella giunta regionale e nella maggioranza che la sostiene, in particolar modo per quanto riguarda la riorganizzazione della sanità marchigiana tramite le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Così il capogruppo regionale del Partito Demcoratico replica al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili sulla programmazione regionale riguardante la missione salute del Pnrr.

“Credo che se c’è qualcuno che dovrebbe sentirsi orgoglioso, e anche molto fortunato - afferma Mangialardi - questi è proprio Ausili, che insieme agli amministratori del suo partito, si trova ora a gestire risorse dedicate alla sanità semplicemente inimmaginabili per i precedenti governi regionali. Milioni di euro che, va sottolineato, fosse stato per Fratelli d'Italia, battutosi strenuamente in Parlamento affinché l'allora ministro all’Economia Gualtieri non firmasse l’accordo con l’Unione Europea relativo al Recovery Fund, né le Marche né l’Italia avrebbero ottenuto”.

“Ricordo anche ad Ausili - rincara il capogruppo dem - forse più attento a curare i rapporti con Casapound che non al sano dibattito democratico all’interno delle istituzioni, che personalmente, insieme al Partito Demcoratico e alle altre forze del centrosinistra, ci eravamo attivati con il governo subito dopo la firma del suddetto accordo sul Recovery Fund, per iniziare a pianificare gli investimenti necessari a rilanciare le Marche nella fase post Covid. Cosa ben diversa dalla destra che, dopo aver vinto le elezioni, se n'è rimasta con le mani in mano, tanto che a meno di due settimane dalla presentazione dei progetti al ministero, continua a navigare a vista”.

“Ausili - conclude Mangialardi - può continuare quanto vuole ad arrampicarsi sugli specchi attaccando la precedente Amministrazione, ma la verità, per lui e tutta la destra una verità molto amara, è ben altra: in questo anno e mezzo di governo non hanno mantenuto una sola promessa delle tante fatte in campagna elettorale. Dov’è finita l’assunzione di 3000 infermieri? E la riapertura dei piccoli ospedali? Perché i tempi delle liste di attesa, lungi dall’essere tagliati, si sono allungati? Come mai da nord a sud delle Marche è un costante fiorire di proteste, presidi e sit in di sindaci, medici, infermieri e operatori socio sanitari contro la conclamata inadeguatezza della giunta regionale? Troppo facile, dopo aver approvato due bilanci, dare la colpa a chi c’era prima, troppo facile alimentare una continua campagna elettorale. Il tempo degli annunci è finito, le responsabilità di governo incombono. La destra, se ne è capace, dia ai marchigiani le risposte per cui è stata votata. Il resto sono chiacchiere da bar, sempre che si sia possessori di regolare Green Pass”.