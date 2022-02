Fermo: Il Concorso Poetico “Massimo Ferretti” della città di Petritoli ottiene il patrocinato della Regione Marche

2' di lettura

14/02/2022 - Giunto alla sesta edizione, il Concorso Poetico “Massimo Ferretti” ottiene il patrocinio della Regione per il costante impegno nella promozione della cultura e della poesia

Lo annuncia con entusiasmo Lorella Saraconi sui social, a nome del comitato “Musicalità ed Espressioni”: “È con gioia e immenso orgoglio che annunciamo di avere il patrocinio della Regione Marche la quale, valutando il nostro lavoro svolto negli anni e anche la mancanza di interessi personali, ha deciso di garantirci una continuità. Siamo stati riconosciuti nelle nostre qualità e nel nostro impegno a favore della collettività”.

Il concorso è già giunto alla sesta edizione e anche quest’anno vuole dedicarsi interamente alla poesia. Come ogni anno il Comitato propone un tema interessante e ispirato, questa volta si è pensato all’opposizione sole-luna: “Il sole e la luna… l’opposto e il complemento”. La partecipazione è semplice e rivolta a chiunque: ogni partecipante potrà presentare una poesia mai premiata in alcun concorso e poi potrà liberamente presenziare alla serata della premiazione, che si tiene ogni anno d’estate sulla terrazza panoramica dell’Orto dell’Asilo a Petritoli. Si può partecipare a due categorie, la prima è la poesia in lingua e la seconda la poesia in vernacolo. Dopodiché la giuria – composta da esperti di poesia e poeti conosciuti e di prestigio – selezionerà tre poesie per ogni sezione, e i poeti scopriranno proprio quella sera se saranno loro a salire sul podio. Al primo classificato spetta un premio di 150 euro, al secondo 100 e al terzo 50 euro.

L’anno scorso il vincitore è stato Paolo Marconi. Non è solo il giornalista RAI nella sede regionale, come lo conoscono tutti, ma è anche un poeta e musicista con una spiccata sensibilità. Recentemente Marconi ha anche ricordato il concorso “Massimo Ferretti” durante un’intervista, come ulteriore dimostrazione del sincero affetto del giornalista per il concorso petritolese.

Il concorso potrà ora contare sul sostegno della Regione Marche, un riconoscimento meritato per il costante impegno di “Musicalità ed Espressioni” nella promozione della cultura e soprattutto della scrittura in versi.

Gli interessati a partecipare dovranno inviare le loro poesie in formato elettronico Word, complete di dati anagrafici, via e-mail all'indirizzo petritolipoesia@libero.it entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Un sentito ringraziamento a “Musicalità ed espressioni” per la magia che ogni anno regala con il Concorso Poetico “Massimo Ferretti” Città di Petritoli. Per rimanere aggiornati seguite la pagina Facebook “Zelinda Zeli”.