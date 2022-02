Il Consiglio elegge Cda Erap

3' di lettura

11/02/2022 - Eletti nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa i sette componenti del Consiglio di amministrazione Erap Marche (Ente regionale per l’abitazione pubblica). Entrano a far parte dell’organismo, che resta in carica per cinque anni, Giovanni Angelini, Sergio Cinelli, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Massimiliano Sport Bianchini e Sandro Vallasciani.

Ogni consigliere regionale ha avuto la possibilità di votare fino a cinque nomi su un elenco di candidati aventi i requisiti richiesti. Sono risultati eletti quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze assembleari in misura di due componenti.

In base alla normativa vigente sarà la Giunta regionale ad individuare tra gli stessi componenti il futuro Presidente.

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi, come da programma, martedì 15 febbraio. All’ordine del giorno della seduta l’esame di interpellanze, interrogazioni e mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA 15 FEBBRAIO

Interpellanza n. 6 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche sanitarie del Governo regionale per il Fermano”.

Interrogazione a risposta immediata n. 380 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Stato di attuazione dell’art. 35 (Tutela dei lavoratori) D.L. n. 189/2016 e dell’Accordo per la legalità nella ricostruzione post sisma 2016 del Centro Italia. Esercizio funzioni di vigilanza sui cantieri”.

Interrogazioni:

· n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di attuazione della Legge”.

· n. 298 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri “Criticità del sistema delle cure territoriali”.

· n. 335 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Installazione di luminarie sospese sopra il letto del fiume Misa da parte del Comune di Senigallia”.

· n. 338 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Chiusura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Pesaro”.

· n. 347 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Struttura ospedaliera San Benedetto del Tronto”.

· n. 358 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Utilizzo risorse economiche previste dal Decreto del Ministro della Salute 30 novembre 2021 “Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici””.

Mozione n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione nuovo CCNL Sanità Privata ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”.

Mozione n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

Mozione n. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.

Mozione n. 90 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Serfilippi, Marinangeli, Biondi “Sollecitazione verso l’11ª Commissione del Senato a terminare i lavori inerenti il Ddl 1461 sul riconoscimento del ruolo del caregiver familiare”.

Mozione n. 98 ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Biondi, Menghi, Marinangeli, Antonini “Screening mammografico biennale gratuito rivolto alle donne di età compresa tra i 40 e 49 anni di età”.

Mozione n. 207 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Fermiamo l’attacco ai servizi pubblici locali contenuto nel DDL concorrenza 2021”.

Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

Mozione n. 109 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Iniziative rivolte ai minorenni e alle famiglie per la sensibilizzazione e il contrasto all’abuso di bevande alcoliche”.

Mozione n. 181 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Baiocchi “Contrarietà alla realizzazione ed esercizio di impianti di trattamento integrato anaerobico aerobico (biodigestori) nel Comune di Terre Roveresche, Municipio di Barchi, in località Ca’ Rafaneto e nel Comune di Vallefoglia in località Talacchio in Provincia di Pesaro e Urbino”.