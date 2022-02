Fano: Supera la linea del 'dare precedenza' e fa cadere uno scooterista: arriva l'ambulanza [FOTO]

1' di lettura

11/02/2022 - Avrebbe dovuto dare la precedenza, ma ha oltrepassato la linea finendo per impattare con uno scooter in arrivo. Che è inevitabilmente finito a terra.

Incidente tra una Fiat Panda e un mezzo a due ruote - un Mbk - intorno alle 13 35 di venerdì. Al volante dell'auto vi era una 45enne di Colli al Metauro, la quale ha percorso via De Borgarucci e una volta in fondo - praticamente di fronte all'ospedale di Fano - ha superato la linea del ‘dare precedenza’ scontrandosi con lo scooter, condotto da un fanese di 56 anni, che stava transitando in via Veneto in direzione monte.



L'uomo è finito a terra. I sanitari del 118 l'hanno poi condotto al pronto soccorso in codice verde.

Seguono alcune foto.