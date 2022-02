Ancona: Conerobus cerca autisti e una figura dirigenziale

1' di lettura

11/02/2022 - Al via due nuovi bandi di selezione del personale

Conerobus prosegue nel suo percorso di potenziamento dell’organico e pubblica due nuovi bandi di selezione: uno finalizzato all’assunzione di un dirigente di esercizio e gestore dei trasporti, l’altro volto alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione full - time o part – time, di autisti. “Entrambi i bandi – commenta il presidente di Conerobus Muzio Papaveri – confermano la volontà dell’azienda di continuare ad investire sulle risorse umane per garantire all’utenza un servizio di trasporto sempre efficiente, sicuro e confortevole”.

Il dirigente avrà l’incarico di programmare e gestire il servizio, oltre che le verifiche dei titoli di viaggio. Avrà inoltre il compito di occuparsi dello sviluppo dei sistemi di controllo remoto e della centrale operativa, ma anche di fornire supporto alla Regione Marche nell’attività di pianificazione e progettazione nella rete di trasporto pubblico interurbano ed extraurbano. Una figura di alto profilo che rivestirà un ruolo strategico anche nel campo della formazione del personale, a cui l’azienda per la mobilità intercomunale di Ancona e provincia presta da sempre grande attenzione.

Il secondo avviso è invece rivolto a uomini e donne in possesso della patente di categoria D - E e dell’abilitazione professionale al trasporto pubblico di persone.

La documentazione per partecipare alla selezione è disponibile presso la sede di Conerobus, ad Ancona, in via Bocconi 35, o scaricabile dal sito internet www.conerobus.it.