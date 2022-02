Covid: in un giorno registrati 3.213 nuovi contagi e 8 decessi, di 57 anni la vittima più giovane

1' di lettura

09/02/2022 - Sono 3.213 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 8 i decessi.

In un giorno nelle Marche sono stati testati 10.514 tamponi: 8.087 nel percorso diagnostico e 2.427 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 3.213, con un tasso di positività del 39,7%. Questa la divisione dei positivi per provincia: 460 in quella di Ascoli Piceno, 597 Pesaro-Urbino, 800 Macerata, 877 Ancona, 353 Fermo e 126 fuori regione.

I contagi più elevati si concentrano nelle fasce di età 25-59 anni con 1.493 casi. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati negli ospedali marchigiani per Covid sono 367 (+1), di cui 51 (+1) in terapia intensiva.



Grazie ai dati diffusi dall'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, sappiamo ora quali sono i numeri dei malati, dei ricoveri ordinari e dei ricoveri in terapia intensiva divisi per vaccinati e non vaccinati. I ricoverati in area medica sono per il 52% non vaccinati mentre i ricoverati in terapia intensiva sono per il 72% non vaccinati.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi per Covid-19. Le vittime sono un 90enne di Montedinove, un 88enne di Montecosaro, un 92enne di Morrovalle, un 68enne di Rapagnano, un 91enne di Piandimeleto, un 57enne di Jesi, una 80enne di Fermo, un 88enne di Monte San Giusto. Salgono così a 3.490 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia.