Morani (Pd): "A 20 giorni da scadenza nebbia su progetti Pnrr sanità. Regione in mano a incapaci, si rischia di perdere occasione"

08/02/2022 - "Mancano solo 20 giorni alla scadenza per la presentazione dei progetti del PNRR sulla sanità e la destra alla guida delle regione Marche naviga ancora nella nebbia. Non si sa nulla dei progetti e le poche cose che trapelano sono solo pasticci di una giunta con a capo Acquaroli (insieme al degno compare Saltamartini) che non ha la più pallida idea delle scelte da fare".

Lo scrive Alessia Morani, deputata del Pd, in un post su Facebook.



"Eppure - sottolinea - il Pnrr è chiarissimo e traccia la strada e prevede una montagna di risorse, parliamo di 182 milioni di euro, che Fratelli d’Italia e Lega, nonostante abbiano ostacolato l’approvazione in Europa dei fondi per il nostro paese, si trovano a gestire senza sapere cosa fare.

Oggi, addirittura, apprendiamo che hanno sbagliato ad indicare alcuni interventi e devono correre ai ripari. I nostri amministratori regionali, però, dovrebbero sapere che stanno gestendo, senza alcun merito, le risorse economiche che possono cambiare il volto alla sanità regionale che avrà al centro il territorio come prevede il PNRR. Per sviluppare la sanità territoriale servono strutture, tecnologie, professionalità e modelli organizzativi innovativi. Servono nuove strutture, le Case e gli Ospedali della Comunità, e servono attività come la telemedicina e le Centrali Operative Territoriali. Occorrerà formare infermieri di famiglia e di comunità, e dovremo organizzare equipe territoriali in collaborazione con i medici di medicina generale. Una rivoluzione che coinvolgerà anche gli ospedali dal punto di vista della sicurezza e dell’innovazione tecnologica.

Siamo purtroppo in mano a degli incapaci che rischiano di fare perdere ai marchigiani la possibilità di avere una sanità migliore. Poveri noi", conclude Morani.