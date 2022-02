Balneari: Albano (FDI),da Patuanelli ennesimo colpo inferto a settore

1' di lettura

08/02/2022 - “Il ministro Patuanelli, in merito alle concessioni balneari, ha affermato di essere favorevole ad una nuova indizione delle gare d’appalto e di supportare appieno il presidente Draghi in questo. Queste parole sono l'ennesimo grave colpo inferto a un settore già penalizzato e una vergogna per un governo che litiga senza trovare soluzioni.

La mozione di Fratelli d'Italia contro la Bolkestein che approderà in Aula il 15 febbraio, è la risposta a un ministro che pare voglia distruggere questo settore e tutta la sua tradizione culturale. FdI ha le idee chiare sull'indirizzo da dare al governo quando si voterà in Aula la mozione contro la Bolkestein, ma anche a livello territoriale. La Regione Marche guidata dal Presidente Acquaroli, in vista della Conferenza delle Regioni che affronterà il tema della direttiva UE, ha più volte sottolineato che le Regioni vanno coinvolte sulla Bolkestein che non può essere applicata passivamente in assenza di un riordino della materia.



Se lo Stato non interverrà prontamente, dopo le controverse sentenze del Consiglio di Stato, con un intervento normativo organico, i Comuni potrebbero andare in ordine sparso nell'indire aste e gare. Magari anche solo per paura di incorrere in qualche sanzione". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Lucia Albano.