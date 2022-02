Civitanova: Si balla senza mascherine, i carabinieri chiudono per cinque giorni La Serra

3' di lettura

06/02/2022 - Continuano i controlli della Polizia in tutta la provincia finalizzati alla verifica del rispetto dell’uniforme applicazione, da parte degli esercizi pubblici, delle disposizioni in materia di contenimento del covid-19.

In tale ambito, nella serata di ieri, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Macerata ha sottoposto a controllo tre locali siti in provincia, tra i quali il ristorante La Serra di Civitanova Marche, dove sono state rilevate più infrazioni. All’esterno del locale infatti erano presenti persone assembrate prive di mascherina mentre all’interno erano presenti circa 600 persone, parte delle quali stavano ballando, contravvenendo alla norma che vieta tale attività, e altre, prive di mascherina, erano assembrate al banco di mescita. Dopo le verifiche del caso, effettuate anche con il supporto dei poliziotti della “Volante” del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, oltre al titolare del locale sono stati sanzionati tre dipendenti di cui 2 addetti alla mescita nonché il dj, tutti privi di mascherina. Per quanto sopra il locale è stato sottoposto alla chiusura per cinque giorni.

L’attività si inquadra nell’ambito delle tematiche di prevenzione Covid, come approfondito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.