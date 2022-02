PSI: "Istituire la figura dello psicologo di base anche nelle Marche"

2' di lettura

04/02/2022 - Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, il periodo pandemico sta creando difficoltà economiche, sanitarie e anche sociali. Un periodo che oggi disegnerà inevitabilmente anche il futuro prossimo e a cui occorre dare risposte immediate, a partire dalla salvaguardia della società e delle singole persone che vanno aiutate e tutelate.

Pensiamo ai giovani che si sono visti privare di un’adolescenza normale, fatta di socialità e relazioni, che da quasi 2 anni, sono costretti a limitare il loro raggio di azione, ma pensiamo anche alle fasce più anziane, costrette ad un isolamento sociale.

In un momento in cui mancano i medici per aspetti essenziali per la nostra sanità, come medici di base, guardie mediche, 118, etc. parlare di Psicologi di base, potrebbe sembrare una fuga in avanti, purtroppo non è così. Sono milioni i nostri concittadini che soffrono di disagio psicologico.

Molti studi dimostrano che una crescente parte della popolazione, soprattutto in età adolescenziale e giovanile, ma non solo, presentano un quadro preoccupante sotto il profilo psicologico, ancor più acuito dalla pandemia. Spesso questa patologia viene trascurata per motivi di natura economica, ma anche di natura “culturale”, in quanto chiedere aiuto e sostegno psicologico è considerato da molti come un fallimento della famiglia e conseguentemente viene anche minimizzato.

Niente di più sbagliato, come si ricorre al medico per curare una malattia così si deve ricorrere allo psicologo quando è necessario.

La Regione Campania ha approvato una legge, per istituire presso le Case di Comunità o della Salute, la figura dello Psicologo di base, il rapporto con il servizio sanitario è strutturato con convenzione, come per i medici di base, a cui i cittadini possono rivolgersi gratuitamente, tramite certificazione degli stessi medici di base, del pediatra o di un medico abilitato.

La Regione Campania ha approvato la legge lo scorso 3 Agosto 2020, ma proprio i giorni scorsi la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241 del 13 dicembre 2021, ha dato il via libera definitivo, respingendo un ricorso del governo, che aveva ritenuto la legge incostituzionale, per violazione dell’articolo 117 della costituzione.

La Regione Lombardia ha approvato in Consiglio Regionale, all'unanimità, una mozione che impegna la Giunta ha istituire la figura dello Psicologo di base, con un'organizzazione presumibilmente simile a quella della regione Campania.

Come Socialisti crediamo che anche nelle sia arrivato il momento di prevedere questa figura.

In tal senso consegneremo ai Consiglieri regionali, una proposta di legge mutuata da quella della Campania, per prevedere un servizio che riteniamo indispensabile per la comunità Marchigiana.