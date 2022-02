Covid: da lunedì le Marche passano in zona arancione. Nuove regole solo per i non vaccinati

1' di lettura

04/02/2022 - Da lunedì 7 febbraio le Marche passano in zona arancione. La decisione è arrivata al termine della consueta riunione del Cts che analizza i dati relativi a contagi, occupazione dei posti letto ospedalieri e nelle terapie intensive per Covid. Sebbene l'inasprimento delle limitazioni per contenere i contagi fosse nell'aria gà da gennaio, la speranza era che le Marche potessero invertire il trend.

Purtroppo così non è stato. I parametri dei ricoveri, sia ordinari che in terapia, hanno superato i limiti e il Ministro della Salute Speranza ha firmato la nuova ordinanza che segna il passaggio delle Marche in zona arancione. Da lunedì dunque le regole diventano più stringenti ma solo per i non vaccinati e riguadano anche gli spostamenti.



Ecco cosa si può fare e cosa no in zona arancione:

- Chi è in possesso del Super Green Pass (ottenuto tramite vaccinazione o guarigione dal Covid entro sei mesi) dovrà solo rispettare il distanziamento e indossare la mascherina anche all’aperto e può spostarsi liberamente.



- Chi non è vaccinato o guarito dal Covid invece può spostarsi fuori dal proprio comune di residenza o dalla Regione solo per motivi di lavoro, salute e necessità e comunque dovrà essere munito di autocertificazione. Per spostarsi per altri motivi al di fuori dal proprio comune o Regione serve almeno il Green Pass Base (dunque valido anche con tampone ma solo per 48 ore). Per chi non ha il super green pass è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.