Pesaro: Nuovi progetti Vallefoglia-Montelabbate, firmato il Protocollo d’intesa

03/02/2022 - E’ stato firmato oggi, giovedì 3 febbraio, un protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Vallefoglia e il Comune di Montelabbate per la definizione e la realizzazione di strategie e progetti di interesse comune approvato dalle due Giunte Comunali.

A comunicarlo è il Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli che insieme al Sindaco di Montelabbate Cinzia Ferri questa mattina alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Montelabbate, ha firmato l’atto.



Il Protocollo d’intesa, precisa il Sindaco Ucchielli, ha per finalità l’attuazione di realizzare progetti che interessano entrambe le Amministrazioni in materia di viabilità e mobilità, sostenibilità ambientale, cultura, turismo e sviluppo economico. In particolare, prosegue il Sindaco, per quanto concerne la mobilità ci si propone di intervenire sulla manutenzione del Fosso Taccone, sull’ampliamento e sistemazione del ponte Orciaia, sul ripristino della passerella pedonale di collegamento sul fiume Foglia e su una strada di collegamento tra il Cimitero comunale di Montecchio e Via Marrone di Montelabbate. Per quanto riguarda lo sviluppo economico l’accordo prevede la realizzazione di un polo agroalimentare presso la “Cantina di Morciola” per promuovere i prodotti tipici locali tra cui la pesca di Montelabbate, il miele, l’olio, il melograno e le altre eccellenze del territorio. Si interverrà congiuntamente anche in materia di turismo con la realizzazione di percorsi turistici e storici nelle località coinvolte dalla linea gotica, nonché in quelli religiosi che coinvolgono le principali chiese del territorio.



Per la sostenibilità ambientale invece ci si impegna a promuovere e ad incentivare nelle strutture pubbliche facenti capo alle due Amministrazioni il risparmio energetico e idrico attraverso la produzione e l’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili.



Questo protocollo d’intesa, conclude il Sindaco, vista l’omogeneità dei due territori comunali tra loro confinanti, ci permetterà di collaborare insieme per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal PNRR e dalla Regione Marche e realizzare così dei progetti che singolarmente i due Enti non riuscirebbero a portare a termine.