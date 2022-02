Civitanova: Comunali 2022, ecco il quinto candidato sindaco: Federico Marinelli in pista per gli Ecologisti Confederati

4' di lettura

03/02/2022 - Il quinto candidato sindaco è ufficialmente in pista. Dopo l’annuncio dell’organizzazione di una lista per le prossime elezioni comunali, il raggruppamento Ecologisti Confederati-Più Eco-Partito Valore Umano ha presentato questa mattina Federico Marinelli, che concorrerà appunto per la poltrona di primo cittadino.

Programmatore informatico di 41 anni, nato e cresciuto a Civitanova, alla prima esperienza in una competizione politica, nonostante sia referente regionale del Partito Valore Umano (movimento fondato a livello nazionale dall’imprenditore veneto Maurizio Sarlo), Marinelli cercherà di farsi largo in mezzo agli altri quattro candidati già in campo e, curiosamente, ha scelto la stessa location che mesi fa aveva voluto Vinicio Morgoni per presentare la sua di candidatura: piazzale Abba.

«Mi sono sempre interessato dell’ambiente e della valorizzazione dei talenti – rimarca Marinelli – crediamo nel programma che abbiamo delineato fino ad ora e su altri punti ai quali stiamo lavorando: vogliamo essere una voce ecologista all’interno della città».

Viabilità alla fine della superstrada, una stazione alla zona commerciale, boschi urbani, rilancio del commercio, piano antenne erano stati i cinque punti che Tonino Quattrini, leader degli Ecologisti Confederati ma che stavolta agirà da “dietro le quinte”, aveva enunciato come cardini del progetto nella conferenza stampa di tre settimane fa. «A questi abbiamo aggiunto la spinta per l’utilizzo delle auto elettriche, con la realizzazione di quattro punti di ricarica in città e la gratuità dei parcheggi blu per i possessori di auto ibride o elettriche – aggiunge Quattrini – inoltre, vogliamo costituire una cooperativa sociale che possa muoversi in ambito di piccoli interventi di manutenzione e ambiente in maniera più snella e veloce». Più vaga la posizione sul porto: «Dobbiamo ragionare sulle proposte che ci sono, non siamo per nessun no a prescindere», precisa Quattrini

La lista è in via di formazione. «Abbiamo già 10 candidati consiglieri, tutti civitanovesi – finisce Quattrini – per ora andiamo da soli, ma siamo aperti al dialogo con tutti. A Corridonia, ad esempio, abbiamo trovato un accordo con il candidato Sandro Scipioni, saremo in suo appoggio con la nostra rappresentante Evelyn Di Lupidio».

