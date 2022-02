Canna fumaria intasata, fumo bianco da un appartamento: paura per un minore e per i suoi genitori

1' di lettura

02/02/2022 - Il fumo bianco visibile anche da centinaia di metri. E poi quell’odore inconfondibile che sa tanto di bruciato. Tutto per un principio d’incendio che ha movimentato l’ora di pranzo a Marotta di Mondolfo.

Il fatto risale a martedì. Poco prima delle 13 i vigili del fuoco di Fano sono infatti intervenuti in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Lombardia, per un principio d’incendio dovuto a una canna fumaria intasata.



Rapido l’intervento dei pompieri arrivati sul posto con due mezzi, e che per rimettere tutto in sicurezza sono dovuti salire anche sul tetto. Scongiurato dunque ogni pericolo per i tre componenti della famiglia – compreso un minore - che risiedono nell’appartamento in questione. Nonostante il rischio di esalazioni di monossido di carbonio, la tempestività dell’intervento ha fatto sì che nessuno ne uscisse intossicato. Sul posto anche i carabinieri.