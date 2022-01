Torna sopra il 50% la fiducia dei marchigiani su Acquaroli. Il PD, sotto il 20%, è il primo partito della regione

2' di lettura

28/01/2022 - Le Marche sono divise quasi a metà. È il risultato del sondaggio Sigma Consulting realizzato per Vivere Marche: il 52% dà fiducia al presidente Acquaroli, il 49% è soddisfatto della gestione regionale della Pandemia.

La fiducia nel presidente

Nel corso dei mesi le indagini di Sigma Consulting hanno fotografato la fiducia dei marchigiani nei confronti di Francesco Acquaroli. Subito dopo l'elezione, a novembre 2020, il Presidente aveva un consenso del 54%, a marzo 2021 il consenso è sceso al 52%. A giugno 2021 è calato sotto il 50% al 49%. Oggi il consenso è salito di nuovo al 52%.

Gli assessori

L'assessore più conosciuto è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il meno noto è Francesco Baldelli che però è anche colui che gode della maggior fiducia dei marchigiani che lo conoscono.

La pandemia

Se la Giunta Acquaroli raccoglie il 52% della fiducia dei marchigiani solo il 49% approva l'operato per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Torna sopra la metà al 51% l'approvazione dei marchiani quando si chiede se l'operato della giunta è stato o meno visibile. Tema particolarmente importante in una regione piccola e spesso trascurata dalle cronache nazionali come la nostra.

La metà esatta dei Marchigiani ritiene che la Regione per contrastare al meglio la pandemia debba uniformarsi alle decisioni nazionali. Si evidenzia una tendenza degli elettori di centro destra a chiedere meno restrizioni e di quelli di centro sinistra a chiedere più restrizioni.

PD primo partito

Il Partito Democratico è il primo partito della regione con il 19,4%, al secondo posto Fratelli d'Italia con il 18,8%, al terzo posto il M5S con il 17,3% La Lega ha il 13,11% dei voti.

Partecipa anche tu

Il sondaggio è stato realizzato intervistando un campione significativo di 750 marchigiani. Se ti piace esprimere giudizi e opinioni e vuoi partecipare alle nostre prossime rilevazioni, registrati al sito dell’istituto Sigma Consulting (https://www.sigmaconsulting.biz/community): un modo interessante e divertente per dare valore alle tue opinioni!

Per vedere tutti i sondaggi realizzati da Sigma Consulting per i quotidiani Vivere: viveremarche.it/rubriche/QuickPoll-Marche.

Puoi scaricare l'intera indagine in pdf qui.